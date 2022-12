Nintendo Switch in offerta e consegna immediata: è il regalo di Natale 2022

Per i regali dell’ultimo minuto sono iniziate le offerte eBay dedicate al Natale 2022. Nintendo Switch sarà ancora una volta la console più desiderata e regalata della stagione e se anche tu vuoi unirti alla festa non ti rimane che approfittare subito degli sconti applicati su questi modelli:

Su tutte le console è garantita la disponibilità immediata, con spedizione rapida e consegna in 3 giorni con corriere espresso.

Nintendo Switch in offerta: è tempo di regali di Natale

Prima di scegliere, ricordati che si tratta di due console che supportano gli stessi giochi ma in maniera differente. Nintendo Switch Lite è stata pensata per giocare esclusivamente in modalità portatile e dispone di comandi integrati all’interno di una versione più compatta e leggera della Switch convenzionale.

Nintendo Switch OLED è invece il modello di punta della famiglia di console della casa giapponese, dotato di un fantastico display OLED da 7 pollici con cornice più sottile, colori intensi ed elevato contrasto dello schermo che ti permettono di avere un’esperienza di gioco appagante in modalità portatile o da tavolo.

In questo caso è inclusa la base che ti permette di collegare la console alla TV: spicca la presenza di una porta LAN, che si affianca alle due USB e alla presa HDMI per il funzionamento con il televisore. La console è dotata di 64GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD.

Insomma, scegli il modello che preferisci, ma affrettati prima che le console a disposizione si esauriscano. Nintendo Switch Lite oppure OLED: quale delle due finirà sotto il tuo albero di Natale?

