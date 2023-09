Nintendo Switch in offerta a 243€: è un VERO AFFARE (anche a rate)

La Nintendo Switch è, sempre di più, la console di riferimento del mercato videoludico, grazie a tantissimi giochi di alta qualità e alla possibilità di utilizzo in mobilità che rappresenta, senza dubbio, un plus non indifferente. Oggi, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto SETTEMBRE2023, è possibile acquistare la console al prezzo scontato di 243 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

Nintendo Switch è in offerta a un ottimo prezzo

La Nintendo Switch è la console da comprare oggi e la nuova offerta non fa altro che confermare quanto detto. La possibilità di utilizzo “ibrido” e un prezzo sempre più accessibile si sommano al ricchissimo catalogo di giochi di alta qualità a disposizione dei videogiocatori.

La console di Nintendo è, sempre di più, un riferimento assoluto del mercato e per tutti gli appassionati, giovani e meno giovani, rappresenta un acquisto consigliato. La promozione in corso in questo momento è un’occasione in più per acquistare la console con condizioni particolarmente vantaggiose.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la Nintendo Switch al prezzo scontato di 243 euro (sfruttando il codice sconto SETTEMBRE2023 da aggiungere al carrello). C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

L’offerta disponibile oggi su eBay è valida solo per un breve periodo: il codice coupon, infatti, si esaurirà a fine settembre. In più, le unità disponibili potrebbero terminare a breve.

