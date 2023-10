Nintendo Switch in offerta a 233€: è l'offerta TOP di oggi

La Nintendo Switch è protagonista della migliore offerta di sempre: attualmente, infatti, la console di Nintendo è acquistabile al prezzo scontato di 233 euro, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PASSIONI23, che garantisce un taglio extra del 15% per il prezzo, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto. La promozione prevede anche la possibilità di pagamento in 3 rate con PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. L’offerta sarà disponibile solo per un breve periodo.

Nintendo Switch in offerta: è un minimo storico

La Nintendo Switch è sempre di più la console su cui puntare: per i videogiocatori si tratta di un acquisto irrinunciabile, soprattutto considerando il calo di prezzo e il costante incremento di giochi di alta qualità disponibili. L’offerta in corso, quindi, diventa una promozione imperdibile. Il calo di prezzo rende la Switch sempre di più il best buy del momento.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la Nintendo Switch al prezzo scontato di 233 euro, beneficiando di un primo sconto rispetto al listino e dello sconto extra garantito dal codice PASSIONI23 da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto. La consegna è gratuita ed è programmata in un massimo di due giorni lavorativi.

Pagando con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi. L’offerta dura solo per un breve periodo. Anche considerando la grande convenienza della promozione, infatti, la console a questo prezzo è destinata a esaurirsi rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.