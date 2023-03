Nintendo Switch in edizione speciale Super Mario: il prezzo CROLLA su eBay

Per festeggiare il film in arrivo, su eBay è possibile adesso acquistare la speciale Nintendo Switch in edizione Super Mario ad un prezzo molto conveniente.

Il prezzo in offerta di questa Limited Edition è infatti di 289,90 euro, con un risparmio complessivo di 40 euro rispetto al listino. Hai la spedizione veloce compresa nel prezzo e la garanzia cliente eBay, oltre ad uno storico venditore molto affidabile.

Nintendo Switch in edizione Super Mario: occasione da non perdere

Il bundle in questione include una Nintendo Switch Standard nell’ultima versione con batteria migliorata e una maggiore efficienza energetica, accompagnata da una copia digitale di Super Mario Odyssey e una serie di adesivi dedicati al film ufficiale di Super Mario da attaccare come e dove vuoi.

Nintendo Switch è concepita per essere utilizzata sia come console da casa che come dispositivo portatile, offrendoti una maggiore flessibilità nell’esperienza di gioco. La base di ricarica funge da dock per la console, consentendoti di collegare il sistema alla TV per giocare su uno schermo più grande. Super Mario Odyssey è invece l’ultimo episodio principale della serie ed è stato appositamente sviluppato pensando alle caratteristiche di Switch.

Oggi il bundle che include la console, il gioco e una serie di adesivi dedicati a Super Mario Bros. Il Film può essere dunque tuo ad un prezzo veramente eccezionale: solo 289,90 euro con spedizione gratis e veloce. Sei ancora qui?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.