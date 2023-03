Super Mario Bros. Il Film: guarda l'ultimo trailer e prenota i biglietti su Amazon

Nel corso di questa notte, è stato pubblicato l’ultimo trailer internazionale di Super Mario Bros. Il Film, la pellicola cinematografica dedicata alla famosa icona dei videogiochi che debutterà il prossimo 5 aprile.

L’occasione è stata prontamente sfruttata da Amazon per aprire una pagina ufficiale dedicata al film in cui hai non solo la possibilità di acquistare dei gadget ispirati al progetto, ma persino di prenotare i biglietti in uno dei numerosi cinema aderenti in tutta Italia.

Super Mario Bros. Il Film: una festa per tutti

Super Mario Bros. Il Film promette di essere la pellicola che riporterà al cinema tante persone il prossimo aprile, tra appassionati della serie di videogiochi, giovanissimi e semplici curiosi che conoscono bene l’idraulico italiano più famoso al mondo.

Prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo, il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo ed è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, già produttori di Teen Titans Go! – Il Film con la sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2 e Minions).

Chris Pratt sarà la voce di Mario, con Anya Taylor-Joy nei panni della principessa Peach. Nel cast anche Charlie Day (Luigi) e Jack Black (Bowser).

Con la pagina ufficiale su Amazon hai la possibilità non solo di prenotare i biglietti, ma anche di acquistare diversi gadget pensati specificatamente per festeggiare il film. Non ti rimane che iniziare a farti travolgere dall’attesa: manca meno di un mese al debutto.

