Nintendo Switch in edizione speciale Super Mario: che occasione su Amazon

Allo scopo di prepararsi all’uscita del film ufficiale prevista per il 5 aprile, Nintendo ha preparato una edizione speciale di Nintendo Switch tutta dedicata a Super Mario. Oggi questo speciale bundle puoi acquistarlo su Amazon al prezzo di 299 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Questa edizione speciale include la Nintendo Switch con Joy-Con rossi, una copia digitale di Super Mario Odyssey e uno sticker adesivo dedicato al film in arrivo.

Nintendo Switch in edizione Super Mario: il bundle da non perdere

La Nintendo Switch inclusa nella confezione è la versione base con batteria migliorata ed efficienza energetica superiore: questo significa che potrai usarla ancora più a lungo in modalità portatile, ma sarai libero di sfruttarla anche come tradizionale console casalinga grazie all’apposita dock per la ricarica e il collegamento alla TV.

Super Mario Odyssey è il fantastico ultimo episodio della serie che ha accompagnato il lancio della console e che trovi già incluso nella confezione pronto per entrare nell’universo dell’idraulico italiano più famoso al mondo.

E poi hai degli sticker adesivi dedicati al film con cui personalizzare al massimo la tua console, restando ovviamente sempre in tema Super Mario.

Il prezzo è quello di listino: 299 euro, con spedizione Prime, consegna immediata e possibilità di pagamento a rate. Non fattela scappare.

