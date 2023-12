Nintendo Switch in EDIZIONE LIMITATA è in SCONTO!

Sei fan della saga di Monster Hunter? Beh, questa Nintendo Switch in edizione limitata è a tema ed è addirittura in sconto! Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise scende a soli 369,00€ invece di 399,99€. Si tratta di un ottimo sconto se pensiamo si tratti di un’edizione limitata.

Questa esclusiva console Nintendo Switch Monster Hunter Rise si distingue per la presenza imponente di Magnamalo, il nuovo e feroce mostro protagonista del gioco, che campeggia sulla dock station insieme ad altri affascinanti design a tema Monster Hunter Rise che adornano sia la console che i controller Joy-Con. L’estetica della console cattura l’immaginario del gioco con un design elegante e accattivante, in cui il colore oro richiama elementi simbolici, conferendo un tocco molto particolare alla console. Anche i controller Joy-Con, di colore nero con dettagli dorati, sono un omaggio alle iconiche armature dei cacciatori di Monster Hunter, aggiungendo un elemento di stile distintivo. Incluso nel bundle c’è un codice di download del gioco, insieme al Kit Deluxe DLC Pack e contenuti bonus. Il Kit Deluxe DLC Pack aggiunge valore all’esperienza di gioco con lo stile armatura cacciatore “Kamurai” (set), lo stile armatura canyne “Collare Shuriken”, lo stile armatura felyne “Collare Pesce” , una serie di gesti, un set posa SAMURAI, una pittura facciale Kabuki e una pettinatura “Coda Izuchi”. I contenuti bonus includono lo stile armatura canyne “Retriever”, lo stile armatura felyne “Gatto Selvaggio” e il Talismano Novizio.

Fai tua questa Limited Edition di Nintendo Switch a soli 369,00€ invece di 399,99€! Questa è, inoltre, un’ottima idea regalo per i fan della saga o per chi non ha ancora una console Nintendo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.