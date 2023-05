Nintendo Switch: il gadget ASSURDO per collegarla alla TV senza Dock (14€)

La Nintendo Switch, se collegata alla TV, ti permette di aumentare in modo esponenziale il divertimento. Purtroppo però per farlo è necessario avere sempre con sé la Dock di connessione. Pesante e ingombrante, rende molto meno facile il trasporto del prodotto. In questo modo, spesso si rischia di rinunciare alla possibilità di portare in vacanza la propria console, oppure a casa di amici, per goderne insieme su grande schermo.

Per fortuna, esistono degli accessori che – seppur molto compatti – sostituiscono completamente la Dock, pur assolvendo allo stesso identico compito. Il gadget che ho scovato in sconto su Amazon si collega direttamente alla porta USB C della console e offre:

porta HDMI per la connessione a monitor esterni;

per la connessione a monitor esterni; entrata USB per collegare accessori;

per collegare accessori; porta USB C per la ricarica della Switch mentre è in uso, così da non avere limiti (è richiesto il caricatore originale perché funzioni).

Dando un’occhiata ai prezzi, a 14,99€ appena è un affare assurdo. Soprattuto, sebbene sia compatibile con la celeberrima console Nintendo, può essere utilizzato liberamente anche in abbinata a smartphone, tablet e PC. Semplicemente, è sufficiente che siano dotati di porta USB C. Completa adesso l’ordine per portare a casa questo pazzesco accessorio in promozione, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Super compatto nelle dimensioni, questo spettacolare gadget è facilissimo da portare in giro. Puoi utilizzarlo per aumentare la produttività mentre lavori. In abbinata allo smartphone, per esempio, ti permette di utilizzarlo su grande schermo, mentre alla porta USB A puoi collegare mouse, tastiere, stampanti, microscopi e altre periferiche. Insomma, lo trasformi in un vero e proprio PC. Nel tempo libero invece, sarà perfetto per goderti la tua console preferita direttamente sul televisore.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo speciale accessorio per Nintendo Switch e non solo a mini prezzo. Completa adesso l’ordine da Amazon per averlo a 14,99€ appena con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai Servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.