Approfitta dell'offerta su Amazon e acquista i Joy Con per Nintendo Switch a soli 67,99€. Con un risparmio del 15% hai la possibilità di avere un altro set a portata di mano e divertirti in compagnia.

Li ricevi in pochissimi giorni a casa e per di più gratuitamente.

Nintendo Switch: i Joy Con diventano pazzeschi in questa colorazione

Verde e rosa fluo, li agganci alla tua Switch e la fai diventare subito più eccezionale. Diversa dal solito, questa coppia di controller è un vero must buy, soprattutto perché a questo prezzo puoi risparmiare una decina di euro.

Arrivano corredati di tutto e quindi li puoi utilizzare sia in modalità portatile che indipendentemente. Ti basta agganciare il pezzo di sicurezza, infilare il nastrino al polso e dare il via alle sessioni di gioco più frenetico.

Non ti dimenticare che puoi abbinare anche più set di Joy Con alla tua Nintendo Switch per giocare in compagnia. Se invece possiedi una Switch Lite, questa è l'occasione giusta per sbloccare nuove funzioni sulla console. Infatti questi controller sono dotati di sensori di movimento e ti lasciano utilizzare ancora più giochi e divertirti in compagnia senza difficoltà.

Corri alla ribalta e prendi in pugno questa offerta acquistando subito i tuoi Joy Con verde e rosa Neon su Amazon a soli 67,99€. Si tratta di una Limited Edition quindi non lasciarti scappare l'occasione. In più sono dei prodotti Prime e quindi se sei abbonato li ricevi in sole 48 ore a casa tua. Se invece sei un cliente standard, non ti preoccupare perché puoi ottenere comunque la spedizione gratuita.

