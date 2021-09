Si parla da diversi mesi del possibile debutto di diversi giochi storici del Nintendo 64 su Nintendo Switch. La console ibrida giapponese sembra finalmente pronta ad accogliere un folta lista di titoli N64, insieme ai quali potrebbe essere annunciato anche un nuovo controller, una vera e propria replica dell'iconico pad di Nintendo 64.

I giochi N64 dovrebbero arrivare su Switch tramite Switch Online, il catalogo in abbonamento che attualmente include diversi giochi NES e SNES.

Secondo alcune informazioni scovate nel database FCC, Nintendo sta per svelare un nuovo prodotto con nome in codice HAC-043. Nintendo assegna la sigla HAC alle periferiche wireless di Switch, come accaduto di recente con la replica del controller SNES, con codice HAC-042. Questo indizio confermerebbe l'imminente arrivo di un nuovo controller per la console ibrida e potrebbe trattarsi proprio dello strano e iconico controller del Nintendo 64.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di Nintendo, per adesso si tratta soltanto di indiscrezioni ed ipotesi diffuse da leaker e dataminer. L'arrivo dei giochi N64 nel catalogo Switch Online sembre piuttosto plausibile, e anche l'annuncio di un nuovo controller a tema ci sembra in linea con quanto fatto in passato dal colosso videoludico giapponese.

Intanto vi ricordiamo che Nintendo ha recentemente annunciato la nuova Switch OLED, in arrivo il prossimo 8 ottobre al prezzo di 349,99€, già in pre-ordine su Amazon in colorazione Bianca o Neon.

Videogames