Hai sempre desiderato acquistare una Nintendo Switch? Su Amazon è finalmente in offerta e poi portartela a casa a soli €298. Risparmiando circa €30 sul prezzo di listino, hai l'occasione perfetta per acquistare sia la console che un gioco spendendo un budget ridotto.

Con le spedizioni rapide la ricevi velocemente a casa tua e soprattutto gratuitamente in tutta Italia.

Nintendo Switch: questa edizione blu e rossa è fantastica

La Nintendo Switch è una console gaming molto innovativa che ti permette di giocare ovunque tu sia. Grazie alle sue varie modalità di gioco puoi portartela praticamente dietro anche se vai in vacanza o devi stare per numerose ore fuori casa. Con una marea di titoli in commercio rinnovi sempre l'esperienza non annoiandoti mai.

In particolar modo, ti metto a disposizione un display da 6,2 pollici multitouch a cui connetti i due joy-con presenti in confezione così da avere a portata di mano una console in tutto e per tutto. Quando sei a casa, invece, puoi utilizzare il dock non solo per caricarla ma anche per connetterla al tuo televisore o al tuo monitor e avere una visione ancora più pazzesca.

Inclusa in confezione c'è anche l'apposita impugnatura per i joy-con che ti permette di creare un vero e proprio controller super ergonomico da utilizzare. Ovviamente se siete in tanti in casa e amate giocare tutti insieme, ti basta acquistare un pacco di controller aggiuntivi per poter collegarli alla stessa Switch e giocare tutti insieme.

Per quanto riguarda la sua batteria, non devi preoccuparti poiché con una sola carica ha in numerose ore su cui puoi fare affidamento.

Un'ultima caratteristica che ti devi ricordare è che questo dispositivo ti libera dai soliti canoni del gaming visto che ti fa struccare anche i comandi di movimento per interagire con i tuoi giochi.

Acquista subito la tua Nintendo Switch in colorazione blu e rossa su Amazon a soli €298. La ordini la ricevi in pochissimi giorni a casa gratuitamente sia se sei membro Prime che cliente standard.

