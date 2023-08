Nintendo Switch da soli 83€: un REGALO firmato eBay

Su eBay alcune offerte ti sorprendono sempre. Come questa Nintendo Switch V2 che acquisti a soli 249,99 euro, invece di 329,90 euro. Questo acquisto è protetto dalla garanzia cliente eBay. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato durante la fase di conferma dell’ordine. Fantastico vero? Ma non è finita qui.

Infatti, eBay ha in serbo per te un ulteriore vantaggio. Scegli di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 83,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Nintendo Switch V2: la console che si adatta alle tue passioni

Lascia che sia la tua console ad adattarsi alle tue passioni e non il contrario. Con Nintendo Switch V2 porti i tuoi giochi preferiti sempre con te. Infatti, collegandola alla televisione, si comporta come una normale console, ma all’occorrenza il suo display integrato si unisce ai due Joy-Con e ti segue nelle tue giornate. Così, se hai un po’ di tempo libero ad esempio su un mezzo pubblico o in attesa di un appuntamento, puoi giocare.

Acquistala ora al fantastico prezzo di 249,99 euro, invece di 329,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.