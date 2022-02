Nintendo Switch da record: ha superato Wii e PS1!

Che Nintendo Switch fosse un grande successo non lo scopriamo certamente oggi, ma adesso entra ufficialmente nella storia: grazie agli ultimi aggiornamenti finanziari forniti dalla compagnia giapponese, è confermato che la console ibrida ha superato ufficialmente il muro dei 100 milioni di unità vendute. Precisamente sono 103.54 milioni, con dati aggiornati al 31 dicembre 2021. Un numero sufficiente per mettersi alle spalle due mostri sacri come Nintendo Wii e la prima PlayStation.

Nintendo Switch è un successo inarrestabile: obiettivo PlayStation 2?

Andando ad analizzare ancora più nel dettaglio le informazioni fornite da Nintendo, scopriamo che il dato complessivo si suddivide in 81.68 milioni di console originali, 17.87 milioni di Switch LITE e 3.99 milioni di OLED, l'ultimo modello lanciato solo recentemente. Il ritmo di vendita della macchina è impressionante, tale da essere più veloce non solo di Wii e PS1, ma persino di PlayStation 2.

Nintendo prevede di vendere un totale di 23 milioni di Switch nell'anno fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2022: questo significa che se l'obiettivo venisse raggiunto si aggiungerebbero altri 5 milioni di unità al dato di oggi, che permetterebbe di avvicinare il muro dei 110 milioni. Le previsioni sono state riviste al ribasso per via della crisi dei semiconduttori.

Per il resto, la compagnia ha annunciato anche guadagni per 6.27 miliardi di dollari, in crescita del 9.3% su base annuale, per un utile operativo di 2.27 miliardi (+10%). È il secondo miglior trimestre di sempre nella storia della società, il migliore in assoluto se si considera soltanto il periodo Nintendo Switch. Decisivo è stato il lancio del modello OLED, insieme al debutto di giochi molto attesi come Metroid Dread.