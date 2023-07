Nintendo Switch Classic: sconto folle con il PRIME DAY di Amazon (265€)

Se state cercando una console versatile per la vostra estate, magari per giocare in compagnia di amici, parenti, sia in casa che sotto l’ombrellone, allora abbiamo una bella notizia per voi. Nintendo Switch è ciò che farà al caso vostro; è una stazione videoludica ibrida unica al mondo. Grazie agli sconti di Amazon poi, sarà vostra con soli 264,90€, spese di spedizione incluse. Ci riferiamo al modello Classic con schermo LCD e Joy-Con rossi e blu.

Nintendo Switch Classic: la console perfetta per tutto

Nintendo Switch è nota per il suo design ibrido, che combina la comodità di una console domestica con la portabilità di una console portatile. Potrete collegarla alla TV e godervi così i giochi sul grande schermo, oppure staccare i controller, chiamati Joy-Con, e trasformarla in un prodotto portatile per giocare ovunque voi vogliate.

Su Amazon o nei negozi troverete una varietà di titoli di successo, tra cui i celebri franchise di Nintendo come Mario, Zelda, Pokémon e molti altri. Inoltre, supporta giochi di terze parti, offrendo un’ampia gamma di opzioni di gioco per soddisfare tutti i gusti e le preferenze.

C’è la possibilità di giocare in modalità multigiocatore, sia localmente che online. Con i Joy-Con, potrete condividere il divertimento con amici e familiari, oppure, in alternativa, potrete sfidare giocatori di tutto il mondo online tramite il servizio Nintendo Switch Online.

Su Amazon troverete anche una vasta gamma di accessori per il Nintendo Switch, come custodie protettive, controller aggiuntivi, basi di ricarica e molto altro ancora. Con un prezzo di soli 264,90€ non potete lasciarvi sfuggire questa bellissima console. Fate presto perché il prezzo è veramente incredibile; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e l’offerta potrebbe finire a breve. Non lasciatevela sfuggire. La Switch è perfetta per tutti grazie ai suoi giochi frizzanti dedicati agli appassionati millennials e alle nuove generazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.