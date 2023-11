Nintendo Switch Classic: con un prezzo così non puoi ignorarla (pochi pezzi disponibili)

Nonostante sia arrivata sul mercato nel 2017, la Nintendo Switch continua a dominare il mondo del gaming grazie alla sua natura “versatile” e alla vasta libreria di giochi coinvolgenti. Su Amazon, potrete portarvela a casa con un prezzo speciale di soli 279,98€, con le spese di spedizione incluse. Ovviamente si tratta del modello “Classic” (non OLED, quindi), con i Joy-Con rosso/azzurro.

Nintendo Switch: la console da acquistare oggi

Viene venduta e spedita da Amazon al prezzo speciale di 279,98€, ma c’è anche la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio. Il reso è sempre gratuito fino al 31 gennaio 2024 e volendo si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non dimenticate i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

La Nintendo Switch ha introdotto un design rivoluzionario che consente ai giocatori di sperimentare il meglio di entrambi i mondi: il gaming casalingo e quello portatile. Di fatto può essere collegata alla TV per un’esperienza di gioco “home” o può essere utilizzata come dispositivo portatile con i suoi controller staccabili, permettendoti di giocare ovunque voi vogliate.

Una delle caratteristiche distintive del prodotto videoludico di Nintendo è la sua vasta e variegata libreria di giochi. Dalle avventure epiche di Zelda: Breath of the Wild ai divertenti giochi multiplayer come Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 3, ci sono titoli per tutti i gusti e le età. I Joy-Con possono essere utilizzati separatamente, come controller singoli, o attaccati ai lati della console per avere una console portatile “tradizionale”. Tuttavia supporta una vasta gamma di joypad aggiuntivi, tra cui il Pro Controller.

C’è la modalità multiplayer locale, così potrete sfidare amici online e giocare anche con persone da tutte le parti del mondo. La portabilità è uno dei punti di forza della Nintendo Switch. Potete portarla ovunque, e la durata della batteria vi permetterà di godere di ore di gioco senza doverla mai ricaricare. Su Amazon oggi la pagherete solo 279,98€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.