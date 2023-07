Nintendo Switch Classic: con un costo così non puoi ignorarla

Nintendo Switch (Classic), lanciata nel marzo 2017, è stata una vera rivoluzione nel mondo dei giochi portatili. Concepita e prodotta dalla leggendaria casa di sviluppo di videogiochi della grande N, questa ammiraglia videoludica ha introdotto un concetto unico che ha catturato l’immaginazione dei giocatori di tutto il mondo: il “gioco ibrido“. Prima di addentrarci nella sua disamina, sappiate che si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 254,50€; è la versione con i Joy-Con color rosso e blu neon.

Nintendo Switch Classic: ecco perché devi comprarla

Prima del lancio della Switch, il mercato dei giochi portatili era dominato principalmente dai dispositivi mobili come smartphone e tablet. Sebbene offrissero un’ampia selezione di giochi, questi terminali mancavano spesso dei controlli fisici e dell’esperienza di gioco più coinvolgente tipica delle console tradizionali. D’altra parte, le console portatili dedicate, come la Nintendo 3DS, avevano un forte seguito di fan, ma erano alquanto limitate in termini di potenza e grafica rispetto alle console da tavolo più grandi.

Nintendo ha affrontato questa sfida progettando un sistema ibrido che combinasse entrambe le esperienze di gioco. Funziona sia come console da tavolo collegata alla TV, sia come dispositivo portatile. È composta da un display da 6,2 pollici con touchscreen capacitivo LCD, circondata da due controller rimovibili chiamati “Joy-Con”. Questi possono essere utilizzati insieme come un unico controller, collegati ai lati della console, o possono essere usati singolarmente come controller wireless per il gioco multiplayer. Quando i giocatori sono a casa, la Switch può essere inserita in una dock collegata alla TV tramite HDMI. Una volta dentro, questa passa automaticamente in modalità TV.

Non dimentichiamo la vasta e variegata libreria di giochi. Nintendo ha continuato a produrre titoli esclusivi per la sua console, come "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Super Mario Odyssey", "Splatoon 2" e molti altri. Non è mancato il supporto di molti sviluppatori di terze parti, che hanno portato una vasta gamma di titoli indipendenti e multi-piattaforma sulla piattaforma.

