Nintendo Switch che si scarica? Con questo la proteggi e la RICARICHI

Una cover che funziona allo stesso tempo come powerbank. È geniale sotto tutti i punti di vista perché ti permette di rendere la tua Nintendo Switch una vera e propria bomba. Se te la devi portare fuori casa per ore e ore e non vuoi né temere per la sua incolumità né chiudere il gioco sul più bello, sai esattamente cosa devi fare.

Te la porti a casa spendendo appena 35,99€ e risolvi il tuo problema più grande.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Nintendo Switch: questo prodottino è il salvavita di cui eri in cerca

Forse non ti è mai balenato per la mente ma in realtà esiste ed è pure economico. Con meno di 40€ regali alla tua console portatile un upgrade unico che sicuramente ti tornerà utile in molte occasioni. Solo la grande N dei videogames sa quante volte mi sono esasperata quando in mancanza di una presa, ho dovuto arrestare la mia corsa su Breath Of The Wild fuori casa.

Per fortuna ora l'ho scovata e tu puoi evitare tante seccature nell'avvenire.

Si monta sulla tua Switch come se fosse una cover vera e propria ma ha una batteria integrata al suo interno. Con 10000mAh a tua disposizione stai sicuro che allunghi di molto l'autonomia e allo stesso tempo la tieni al sicuro. Conta che ha anche la ricarica rapida quindi se, in media, ci impiegheresti ad ottenere il 100% in 3 ore, con questa ti viene richiesto soltanto la metà del tempo.

Una vincita sotto tutti i punti di vista, cosa potresti volere di più?

Acquista al volo la tua cover / power bank per Nintendo Switch su Amazon a soli 35,99€ senza pensarci troppo. La vuoi e ora la puoi avere. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con il semplicissimo abbonamento Prime attivo sul tuo account.