Durante l'evento Nintendo Direct tenutosi ieri, il colosso nipponico ha svelato due nuovi titoli per Nintendo Switch che siamo sicuri cattureranno l'attenzione di tutti voi. Stiamo parlando di Mario Party e WarioWare.

Nintendo: cosa sappiamo dei nuovi giochi in arrivo?

Durante il suo E3 Direct, l'azienda ha annunciato i nuovi teaser pubblicitari dei titoli Mario Party e WarioWare, entrambi in arrivo su Switch.

Mario Party Superstars sarà una raccolta di principali Mario Party visti sul Nintendo 64, con minigiochi (si spera solo i più esasperanti) provenienti dall'era N64 e GameCube. Secondo la casa giapponese, i titoli potranno essere giocati tramite multiplayer online e saranno compatibili con i normali controller (a differenza del recente Super Mario Party, che non consentiva l'uso di un Pro Controller o di una Switch Lite). Uscirà il 29 ottobre 2021 al prezzo di $ 59,99.

Non di meno, la società ha anche annunciato un nuovo gioco a tema Wario chiamato WarioWare: Get It Together. Nintendo afferma che presenterà oltre 200 piccoli giochi, insieme a una modalità storia che potrà essere giocata in solitaria o con un amico sullo stesso sistema, oppure ancora tramite la cooperativa wireless locale. Il videogame uscirà il 10 settembre 2021 e sarà venduto a 49,99 dollari. Potete guardare il trailer riportato di seguito:

Purtroppo però, durante l'evento tenutosi poche ore or sono, non vi è stata traccia alcuna della Switch Pro. Nonostante i rumor e le aspettative, la nuova ibrida non è stata annunciata dalla compagnia. Questa dovrebe presentare il supporto alla risoluzione 4k e dovrebbe godere di chicche tecnologiche che permetteranno agli utenti di giocare alle esclusive Nintendo con una qualità degna dei tempi attuali (e dei competitor, soprattutto). Non sarà la next-gen di PlayStation 5, ma dovrebbe dare una “svecchiata” necessaria a quella che è – ancora oggi – una delle console di maggior successo al mondo.

Nintendo

Videogames