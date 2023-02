Nintendo Switch: altra console in PROMO a rate con Vodafone

Vodafone in questi giorni sta proponendo molte console e device smart a rate mensili come ad esempio la Nintendo Switch.

Vediamo dunque come acquistare a rate la console di casa Nintendo in comode rate per soli 2 anni.

Nintendo Switch: ecco l’offerta di Vodafone

La console di casa Nintendo è acquistabile richiedendo contestualmente l’attivazione della promozione Family Plan. Questo piano offre internet a casa senza limiti in FTTH fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem Wi-Fi 6 e tecnologia Wi-Fi Optimizer ed una SIM con Minuti, SMS e Giga Illimitati in 5G. Tutto questo per un costo mensile di 34,90 euro.

La Nintendo Switch è acquistabile in abbinata a questa tariffa e la rata ammonta a 10,99 euro mensili per 24 mesi. In sostanza, la combo Family Plan + Nintendo Switch ha un costo mensile complessivo di 45,89 euro per due anni.

Come abbiamo già visto nelle scorse settimane, l’operatore rosso offre un catalogo davvero ricco di prodotti nel caso in cui non vi piacesse questa console.

Ad esempio, è possibile acquistare a rate la PS5 con God of Ragnarok a 24,99 euro al mese per 24 mesi oppure l’Xbox Series X a 21,99 euro per 2 anni.

In alternativa troviamo anche disponibili alcune Smart TV e molto altro.

Costi ed altro

L’operatore ex Omnitel non richiede alcun contributo di attivazione per il piano rateale in caso di acquisto della Switch. Viceversa, è incluso nel canone dei 34,90 della Family Plan il costo di attivazione di 5€.

Non farti scappare la Nintendo Switch a meno di 11 euro al mese con Vodafone!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.