L'ultima versione di Nintendo Switch, il modello 2019, cala a prezzo inaspettato all'Amazon Prime Day: appena 314€ circa per una console che è inimitabile e spesso difficile da trovare. Come l'oro, non cala di prezzo praticamente mai! Ora invece la prendi a meno e le spedizioni sono rapide e gratis.

Nintendo Switch 2019 in super sconto per l'Amazon Prime Day

No, non ti racconterò perché comprarla: se hai aperto al volo questo articolo è perché già sai bene cosa offre. Sai bene che è una console ibrida praticamente unica al mondo: sia portatile che fissa. Puoi giocare seduto, ma puoi anche ballare o allenarti. Hai un sacco di esclusive e il divertimento non finisce mai.

Ti dico solo una cosa, che riguarda l'edizione in sconto nello specifico: si tratta del modello realizzato nel 2019, di conseguenza quello migliorato! L'autonomia energetica è decisamente più soddisfacente rispetto alla prima edizione. Gioca in mobilità ovunque vuoi, non pensare al caricabatteria!

L'occasione di avere Nintendo Switch 2019, il modello completo, in sconto eccezionale è adesso: 314€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Dimmi, uno sconto così quando lo trovi, se non all'Amazon Prime Day? C'è solo un problema: la console è già quasi finita! Sii rapido!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

