Nintendo Switch 2, nuovi dettagli dal massiccio leak Nvidia DLSS

Un leak dai server NVIDIA, pubblicato ieri da Techpower, ha permesso di scoprire una serie di possibili informazioni sul futuro dell'industria tecnologica includendo, pare, anche alcuni indizi su Nintendo Switch 2 o sul chiacchierato modello Pro.

I dati trapelati riguardano essenzialmente file C++ che suggerirebbero appunto l'esistenza di un software realizzato appositamente per il successore di Nintendo Switch, ancora non svelato ufficialmente e che sembra ancora lontano dal reveal.

Nintendo Switch 2: DLSS per il supporto al 4K?

Il source code relativo a Nvidia DLSS include dei riferimenti per un “NVN2“, quella che sembrerebbe un'apparente continuazione della sigla dell'API “NVN” che viene attualmente utilizzata per i giochi Nintendo Switch.

Sebbene sia difficile ottenere dettagli da questa piccola informazione, in molti stanno provando a collegare indizi e l'idea generale è che Nvidia stia lavorando con Nintendo sulla tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) per garantire il supporto al 4K con la nuova console, che ovviamente dovrà essere dotata di un sistema più performante per funzionare.

Ricordiamo che il DLSS di NVIDIA è una tecnologia che consente di ottenere un aumento dei framerate che, sfruttando l'apprendimento dell'intelligenza artificiale, riesce a portare un'immagine renderizzata a 1080p fino al 4K in modo nitido e consistente. L'hardware attuale della console giapponese non è in grado di supportare la tecnologia, per questo si pensa che possa essere utilizzata con Nintendo Switch 2 o con il rumoreggiato Switch Pro, una sorta di via di mezzo tra questa e la prossima generazione.

Kopite7kimi, un noto leaker NVIDIA, getta benzina sul fuoco sottolineando come nel leak siano presenti dei file relativi al chip T239, che si pensa sarà parte integrante della prossima console Nintendo.

Come detto, se sarà Switch 2 o un modello Pro non ci è ancora dato saperlo: la compagnia giapponese, visto che il sistema continua a vendere bene, ha fatto intendere di non aver fretta di passare alla prossima generazione e, stando alle ultime voci di corridoio, potremmo attendere addirittura il 2024 prima di saperne di più.