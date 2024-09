Nintendo Switch 2: nuove immagini mostrano il design, sono attendibili?

Sono arrivate online da un social media cinese e prontamente rimbalzate su Reddit e X le nuove immagini render che mostrerebbero il design di Nintendo Switch 2, il successore della console ibrida che il colosso giapponese presenterà entro la prossima primavera.

Le immagini mostrano un dispositivo con display da 8 pollici, Joy-Con magnetici e porte USB-C su entrambi i lati. L’attendibilità delle immagini deve ancora essere verificata, ma una fonte vicina al portale VGC assicura che rispecchiano quanto Nintendo ha già detto ai propri partner riguardo al design.

Nintendo Switch 2: è davvero lei?

Le immagini di oggi sono state accompagnate peraltro da alcune informazioni sulle caratteristiche tecniche, che includono 12GB di RAM (contro i 4 della Switch attuale), 256GB di memoria interna (contro 32) e supporto per le uscite HDMI 2.1.

A summary of today's alleged Switch 2 images 'leak'. (1/3) pic.twitter.com/Z4rfSGz4WQ — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 18, 2024

Sebbene il design sia molto simile, non è impossibile notare alcuni cambiamenti come la totale rivisitazione dei pulsanti SL/SR e i LED rivolti verso il giocatore. Le immagini rispettano comunque anche quanto si era detto nei mesi precedenti, inclusa la presenza di un display da 8 pollici e di un nuovo attacco magnetico per i controller.

VGC ricorda alcuni dei dettagli arrivati dalle proprie fonti come la possibilità di una console lanciata con display LCD per contenere il costo di vendita, supporto per la risoluzione Full HD e addirittura in 4K per la dock da collegare alla TV.

Nintendo è sempre molto restia a commentare questo genere di indiscrezioni quindi è probabile che non ne sapremo nulla fino all’annuncio ufficiale che per il momento, come detto, resta programmato per un generico “entro primavera 2025“.