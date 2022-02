Nintendo Direct: ufficiale il nuovo evento per Switch, data e ora

Le indiscrezioni dei giorni scorsi avevano ragione: un nuovo Nintendo Direct si terrà questa settimana, precisamente domani mercoledì 9 febbraio alle 23 ora italiana e ci offrirà un assaggio dei nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo nella prima metà del 2022. L'appuntamento potrà essere seguito in diretta tramite il canale YouTube ufficiale della compagnia. Cosa possiamo aspettarci?

Nintendo Direct febbraio 2022: quali giochi verranno mostrati?

L'annuncio della casa giapponese non è molto specifico e parla genericamente dei titoli che verranno lanciati per Switch entro giugno 2022. Presumibilmente possiamo aspettarci la presenza di un gioco come Hollow Knight Silksong, previsto durante la primavera, ma non è da escludere lo spazio per ulteriori sorprese.

I rumor che hanno anticipato l'esistenza di questo Nintendo Direct parlavano di un evento che avrebbe svelato finalmente Mario Kart 9 e Xenoblade Chronicles 3, tra gli altri. Ci si potrebbe aspettare anche la conferma dei progetti legati alle rimasterizzazioni in HD di The Legend of Zelda Wind Waker e Twilight Princess, per un'operazione simile a quella fatta con Skyward Sword HD.

Del resto, Nintendo parla di una presentazione dedicata “principalmente” e non “esclusivamente” a produzioni in uscita nella prima metà del 2022, quindi potrebbe esserci lo spazio anche per giochi in arrivo a fine anno, se non addirittura nel 2023. Parlando sempre di Zelda, rivedremo magari anche Breath of The Wild 2? Tutto è possibile.

L'evento avrà una durata di 40 minuti, quindi sarà sufficientemente lungo per lasciare spazio a diversi giochi. Staremo a vedere quindi cosa ci riserverà questo Direct che si terrà, lo ripetiamo, domani 9 febbraio a partire dalle 23 ora italiana su YouTube.