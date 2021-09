Nintendo Direct, annunciato un nuovo evento tra poche ore

Nintendo ha appena annunciato – via Twitter – la data e l'ora del prossimo evento in live streaming. Il Nintendo Direct di settembre avrà luogo “alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre” e avrà una durata di circa 40 minuti.

Sintonizzati alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre per un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedicato principalmente ai giochi per #NintendoSwitch in arrivo questo inverno.



► https://t.co/KIrN998XFF pic.twitter.com/xKPJZlIJ4t — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 22, 2021

Il tweet inaspettato di Nintendo Italia invita tutti i videogiocatori a sintonizzarsi sui canali social del colosso nipponico, per scoprire i nuovi giochi in arrivo quest'inverno su Switch. Con ogni probabilità la conferenza da 40 minuti si concentrerà sia su giochi già annunciati che su sorprese ancora mai svelate, in arrivo tra dicembre 2021 e febbraio 2022.

La società giapponese non ha comunicato alcun dettaglio aggiuntivo, ci toccherà attendere poco più di 24 ore per l'inizio del Nintendo Direct di settembre. Per seguire l'evento in live streaming basta accedere ai canali YouTube e Twitch di Nintendo.