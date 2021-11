Black Friday Nintendo eShop: le migliori offerte

È tutto pronto per l'arrivo del Black Friday tanto che i colossi dell'industria gaming stanno anticipando l'evento con tantissime offerte e promozioni da urlo. Non poteva mancare Nintendo che domani, 18 novembre 2021, darà il via alle sue Cyber Offerte. Come annunciato dall'azienda giapponese saranno più di 100 i giochi scontati fino al 75%. Un'occasione da non perdere e da segnarsi obbligatoriamente sul calendario. Scopriamo insieme l'elenco ufficiale di alcuni giochi e il relativo sconto pubblicato da Nintendo stessa.

Nintendo: ecco i giochi che saranno scontati durante le Cyber Offerte

Saranno davvero tantissimi i giochi che Nintendo ha annunciato di scontare fino al 75% in occasione delle Cyber Offerte. Questo appuntamento, che anticipa il Black Friday, e continua qualche giorno dopo, è davvero una pietra miliare per chi vuole aggiudicarsi qualche titolo a prezzi stracciati. Tra questi ci sono anche FIFA 22 e The Witcher 3: Wild Hunt. Allora cosa aspettate? Segnatevi queste date, non prendete impegni e preparatevi a spendere tutti i vostri risparmi.

Ci siamo! Le Cyber Offerte del Nintendo #eShop iniziano il 18/11! Approfittane per risparmiare fino al 75% su più di 1000 giochi per #NintendoSwitch! pic.twitter.com/0jly3tBv0m — Nintendo Italia (@NintendoItalia) November 16, 2021

Le Cyber Offerte di Nintendo eShop inizieranno domani, giovedì 18 novembre, alle ore 15:00 e termineranno martedì 30 novembre alle 23:59. Durante tutti questi giorni potrete aggiudicarvi titoli davvero spaziali a prezzi incredibilmente bassi da giocare con la vostra console preferita. Ecco un elenco iniziale con i relativi sconti che saranno applicati: