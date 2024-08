NieR: Automata per Nintendo Switch costa solo 19€ su Amazon!

Nonostante non sia così conosciuto, NieR: Automata è uno dei migliori action mai usciti, con una storia fuori di testa e un combattimento davvero soddisfacente. Se non hai mai avuto modo di giocarlo, potrai avere la versione per Nintendo Switch a soli 19,99€, al posto degli originari 39,99 € di listino!



Tutte le caratteristiche di NieR: Automata per Nintendo Switch

Ambientato in un futuro distopico dove l’umanità è stata quasi annientata da macchine aliene, NieR: Automata ci immerge in una storia profonda e ricca di sfumature. Nei panni di 2B, un androide cacciatore progettato per combattere le macchine e riconquistare la Terra, i giocatori si troveranno a esplorare temi complessi come l’esistenza, la coscienza e il significato della vita

Il gameplay mescola in modo unico azione frenetica, esplorazione e risoluzione di enigmi. I combattimenti sono dinamici e spettacolari, grazie a un sistema di combattimento profondo e personalizzabile che permette ai giocatori di adattare le proprie strategie di gioco.

Nonostante l’adattamento per Nintendo Switch, la versione portatile di NieR: Automata mantiene un livello grafico sorprendentemente alto. I dettagli visivi e le animazioni fluide fanno sì che l’esperienza visiva resti di altissimo livello.

La versione The End of YoRHa Edition include tutti i DLC pubblicati in precedenza, come il pacchetto 3C3C1D119440927 e il finale di A2, che aggiungono nuove missioni, personaggi e modalità di gioco. Oltre a questi contenuti aggiuntivi, la versione per Switch offre alcune funzionalità esclusive, come la possibilità di giocare in modalità portatile utilizzando i Joy-Con o il Pro Controller.

Fatti sorprendere da NieR: Automata per soli 19,99€ e gioca la versione Nintendo Switch!