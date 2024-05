Niente polsi affaticati con il mouse wireless VERTICALE: solo 62€

Il mouse wireless verticale Logitech Lift si distingue nella sua fascia di mercato per l’estrema precisione e l’incredibile comodità, anche dopo ore di utilizzo. È uno dei dispositivi più consigliati per lavorare al computer in totale relax, aiutando a prevenire l’affaticamento del polso così da scongiurare complicazioni più serie nel tempo.

Non perdere l’opportunità: approfitta della promozione su Amazon prima che sia troppo tardi e, con uno sconto eccezionale del 24%, puoi acquistare adesso il mouse verticale Logitech Lift a soli 62 euro anziché il normale prezzo di 81,99 euro.

Prezzo in picchiata per il mouse verticale Logitech Lift

Grazie alla sua forma unica, il mouse wireless verticale Logitech Lift offre un sollievo immediato al polso e favorisce una postura più naturale dell’avambraccio, consentendo ore di lavoro con il massimo comfort. La morbida impugnatura e il comodo appoggio per il pollice contribuiscono ulteriormente a questa sensazione di comodità. Dotato di pulsanti personalizzabili e della SmartWheel per uno scorrimento fluido, assicura sempre concentrazione e precisione durante l’uso.

Il mouse verticale Logitech Lift può essere collegato tramite Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB. Inoltre, monta una batteria potentissima che garantisce fino a 2 anni di durata. Segnaliamo poi che l’apparecchio è realizzato con materiali che includono plastica riciclata, rendendolo una scelta sostenibile anche per gli ecologisti.

Ci sono pochi modelli disponibili, non perdere tempo ed aggiungi al carrello il mouse wireless verticale Logitech Lift: risparmierai circa 20 euro e lo riceverai a casa in poco tempo, con spedizione gratuita.