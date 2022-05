Niente più sudori, in estate più che mai: la casa te la pulisce LUI

Non c’è niente di simpatico nel dover sgobbare per passare aspirapolvere e lavare i pavimenti e con il via e vai che in estate si crea, devi aggiungere come minimo un appuntamento settimanale con il mogio alla tua routine invernale. Che dire, un vero strazio ma se ti portassi avanti con un aiutante? Tipo questo robot che aspira e lava in modo perfetto.

In fin dei conti un regalo te lo meriti tutto ed ora che è in atto la promozione su Amazon, non puoi che fare l’affare. Ti basta aprire la pagina e spuntare il coupon per risparmiare quasi cento euro. 269,00€ e te lo porti a casa senza mai più lasciarlo andare.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Robot che aspira e lava, un vero successo in casa e per le tue pulizie

Pensaci un po’, invece di rinunciare alla mattinata a mare o in piscina lo azioni e poi quando torni trovi la casa in perfette condizioni. Con un robot come tuo braccio destro puoi fare questo e ben altro, in fin dei conti tu ci hai pensato per così tanti anni e perché non farti un regalo.

Questo modello di Yeedi è un vero fenomeno dal momento che è dotato di ogni genere di tecnologia e di sensori ultra avanzati. Raggiunge anche gli spazi più angusti, si muove come se avesse occhi propri e non te ne fa mancare una. Con l’applicazione su smartphone vedi la tua casa e selezioni dove vuoi pulire, imposti le varie funzioni e poi lui fa tutto il resto in autonomia.

Proprio in merito a quest’ultima ti dico che ha una batteria che dura 200 minuti filati quindi ancora più eccezionale.

Cosa aspetti? Collegati subito su Amazon e spunta il coupon per portare il tuo robot che aspira e lava i pavimenti a soli 269,00€. Lo ordini e con le spedizioni Prime in uno o due giorni arriva a casa tua.