Niente più acqua al supermercato: la bevi a casa senza SPRECHI

Ti capita di finire la confezione di acqua a casa e disperarti al pensiero di dover andare al supermercato? Per non parlare delle scale da fare se abiti a un piano diverso dal primo e non c’è ascensore!

Menomale che ho scovato su Amazon questo fantastico sistema firmato Brita. Credimi, non ne farai più a meno. Per fortuna che è anche una confezione risparmio quindi hai brocca + 6 filtri utili per andare avanti metà anno senza se e senza ma.

Brita: il tuo nuovo modo di bere acqua a casa senza peso e senza spreco

Comodissima da avere in cucina, questa brocca ha una capienza di 2 litri e ti permette di bere acqua in continuazione senza alcun problema. Conta che la puoi tenere fuori così come in frigorifero e chi te lo vieta, magari acquistarne anche due.

Pensa un po’, la riempi direttamente con l’acqua del tuo rubinetto e il filtro che inserisci all’interno elimina cloro e tutto il resto per rendere l’acqua insapore e soprattutto soddisfacente da bere.

Quanto dura un filtro? Per 30 giorni o, in ogni caso, per 100 litri di utilizzo. Non devi tenere a mente il calcolo visto che sulla parte sovrastante della brocca c’è un comodissimo timer che azioni quando cambi il pezzo e ti tiene aggiornato sulla percentuale d’utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.