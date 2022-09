Nicewat è in promo: prezzo che PRECIPITA per questo smartwatch da sogno

Uno smartwatch che sa il fatto suo, senza ombra di dubbio uno dei modelli più ambiti e be, ti basta dargli un’occhiata per capire il perché. Sensazionale sotto tutti i punti di vista, questo gioiellino ti regala un’esperienza integrale.

Disponibile in colorazione nera, con il ribasso del 35% su Amazon è un affare che ti strizza l'occhio.

Le spedizioni sono completamente gratuite in tutta Italia e se hai Prime attivo sul tuo account, sono velocissime.

Nicewat: lo smartwatch che sa il fatto suo

Elegante ma allo stesso tempo perfetto per tutti i giorni, questo smartwatch lo indossano sia lui che lei senza alcun problema. Linee armoniose e display che ruba l’attenzione fin dal primo momento.

Grazie allo schermo HD con colori brillanti, puoi personalizzarlo come meglio credi per cambiare stile ogni giorno o trovare il tuo preferito per sempre. Uno sguardo veloce è sufficiente per sapere ciò che accade nel tuo corpo e non solo: la visione è così buona da stupire.

Pensa che al suo interno ha sensori che tengono sotto controllo sia come ti alleni, sia la tua salute. Cosa significa? Che fai affidamento su 13 modalità sportive differenti e su indicatori come frequenza cardiaca, sonno, livello di ossigeno nel sangue e altro ancora.

Non manca la parte legata alla vita quotidiana grazie alla presenza delle notifiche smart e varie impostazioni che sono pienamente sfruttabili sia se colleghi uno smartphone Android che iOS.

Che dirti, ha persino una batteria che arriva a 30 giorni di utilizzo!

Il ribasso del 35% non durerà per sempre.

