Fastweb ha lanciato NeXXt Mobile Maxi 5G una tariffa attivabile online attualmente disponibile con SIM ed entry fee completamente gratis. Oltre a quella da 7,95 euro mensili si va ad aggiungere questa nuova interessante promozione con 100GB.

Fastweb NeXXt Mobile Maxi 5G: i dettagli

La nuova tariffa offre un bundle di 100 Giga di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti gli operatori fissi e mobili in Italia e 100 SMS al costo di 10,95 euro ogni mese.

I minuti senza limiti in Italia sono validi anche in 60 paesi internazionali come Romania, Francia, Germania, Svizzera, USA, Marocco, Cina ed altri visualizzabili in questo link.

Anche con NeXXt Mobile Maxi 5G Fastweb ha deciso di dedicare un bundle apposito per il roaming. A differenza di altri operatori, il virtuale che attualmente utilizza la copertura TIM e WINDTRE mette a disposizione in Svizzera, Inghilterra e nel resto dell’Unione Europea un pacchetto di 4GB di internet, 500 minuti e 100 SMS utilizzabile senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto poc’anzi è acquistabile online sia per chi necessita di un nuovo numero sia per chi desidera cambiare operatore. Con l’acquisto via internet non dovrete pagare nemmeno la spedizione a casa della SIM, inoltre, anche il costo di attivazione è completamente gratuito. Questa promo è attivabile solo entro il 16 Marzo 2021, salvo ulteriori proroghe.

