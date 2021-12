Nexxt Mobile Light: 50GB a 5,95€ per pochi giorni!

In concomitanza con la proroga della Special Giga di Vodafone, oggi vediamo anche la contromossa del virtuale Fastweb che dal canto suo decide di estendere la validità della sua promo Nexxt Mobile Light a meno di 6 euro al mese.

Questa promozione, disponibile online fino a ieri sera, è stata prorogata fino al 3 Dicembre 2021.

Nexxt Mobile Light: i dettagli

La promozione di Fastweb, Full MVNO che utilizza sia le infrastrutture TIM che quelle WINDTRE, offre 50 Giga di traffico internet anche in 5G, chiamate senza limiti verso tutti gli operatori mobili e fissi e 100 SMS al mese verso qualsiasi carrier italiano. Tutto questo a 5,95 euro ogni mese. Nel canone mensile oltre al roaming europeo troviamo anche del traffico incluso verso il Regno Unito e la Svizzera. Il bundle utilizzabile ogni mese all’Estero è pari a 4 Giga di internet, 500 minuti di chiamate e 100 SMS.

L’offerta, sebbene molto economica, offre tutti i maggiori servizi utili a godere al meglio del servizio Fastweb come ad esempio la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo.

L’operatore, inoltre, dichiara che tutte le sue promo sono bloccate per il primo anno e non hanno alcun tipo di vincolo contrattuale.

La promozione in questione prevede sia la possibilità di addebito automatico tramite conto corrente o carta sia tramite le comuni ricariche telefoniche.

In entrambi i casi non è prevista alcuna modifica sul bundle dell’offerta, come spesso avviene con altri operatori.

Con Fastweb, inoltre, tutte le tariffe sono chiare e trasparenti e, come già citato, non prevedono alcun vincolo contrattuale.

Costi ed altro

La tariffa Nexxt Mobile Light di Fastweb è disponibile qui con attivazione e spedizione della SIM completamente gratis solo fino al giorno 3 Dicembre 2021, salvo eventuali proroghe. Inoltre, è possibile sia richiedere la portabilità da qualsiasi gestore sia attivare una nuova numerazione.