NeXXt Casa Fastweb: anche a Natale a soli 28,95€!

NeXXt Casa, la promo di Fastweb che offre internet senza limiti a casa con Modem Alexa incluso, continua anche a Natale con un prezzo davvero regalato!

La tariffa flat che vedremo tra poco è disponibile fino al 28 Dicembre 2021, salvo eventuali proroghe.

NeXXt Casa: i dettagli della promozione Fastweb

La tariffa include internet illimitato in ADSL, FTTC e FTTH con velocità massima fino a 2,5 Gigabit, chiamate senza limiti dal fisso verso qualsiasi utenza nazionale, Modem Internet Box NeXXt con Alexa integrato e tecnologia Wi-Fi 6. Oltre a questo troviamo anche l’esclusivo WOW Space, uno spazio cloud illimitato che permette di archiviare i propri files senza costi aggiuntivi. Tutto questo è incluso a soli 28,95 euro ogni mese.

L’Internet Box NeXXt incluso nel canone mensile è personalizzabile a seconda delle proprie esigenze di navigazione e grazie al Wi-Fi 6 garantisce una stabilità di connessione senza eguali.

Inoltre, con l’assistente Alexa è possibile chiedere di riprodurre la propria musica preferita, di impostare il termostato a 21° oppure di spegnere le luci del soggiorno.

Questo apparato ha anche un design davvero accattivante che si integra perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Praticamente non passerà di certo inosservato!

Il Modem con Alexa integrato incluso con la NeXXt Casa è compreso in comodato d’uso gratuito. Per chi possiede una casa su più piani è possibile anche aggiungere con 4 euro al mese in più il potente Wi-Fi Booster. Grazie a questo amplificatore, il segnale verrà reso disponibile in tutte le stanze della vostra abitazione.

Costi ed altro

NeXXt Casa ha un’interessante prova senza vincoli per 30 giorni. Quest’opzione permette di testare la connessione e ricevere il rimborso del mese usufruito in caso di recesso.

Inoltre, il costo di attivazione di quest’offerta è incluso nel canone mensile per 24 mesi. L’offerta in questione è garantita per 12 mesi ed è anche priva di qualsiasi tipo di costo extra.