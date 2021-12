Nexi: utenti in pericolo a causa di una pericolosa email

Tutti gli utenti con attiva una carta Nexi sono seriamente in pericolo. Da alcuni giorni è in atto una terribile campagna phishing che mina a gettare nel panico più totale qualsiasi persona la riceva. La tecnica è sempre quella, allarmare la potenziale vittima per portarla a cliccare su un link indicato nel corpo della mail come soluzione al problema. Al contrario quella pagina, esatto clone di quella originale e ufficiale, serve solo ai cybercriminali per rubare i dati personali della vittima e così appropriarsi di più denaro possibile. Occorre perciò prestare molta attenzione ed evitare di cadere nella trappola.

Attenzione all'email che ti avvisa di un blocco alla tua carta Nexi

Indubbiamente si tratta di un attacco phishing molto pericoloso perché l'utente viene avvisato di un falso blocco alla sua carta Nexi. Utilizzandola per diversi pagamenti, spesso anche online, è normale che chiunque, ricevendo un simile avviso, possa preoccuparsi. La cosa indispensabile però è non cadere nello sconforto più totale da agire senza pensare. Ecco il testo ufficiale dell'email truffa:

Gentile cliente, abbiamo rilevato alcuni problemi nella verifica della tua carta di credito. Per la tua sicurezza, abbiamo bloccato temporaneamente la tua carta. Abbiamo bisogno di verificare alcune informazioni con te nuovamente per la sicurezza della tua carta.

Segue poi un link che sarebbe indicato per “sbloccare la carta di credito“. Come già detto, la pagina a cui rimanda è l'esatto clone di quella ufficiale Nexi. Ovviamente, seguendo le istruzioni indicate sulla pagina web il povero malcapitato regalerà informazioni preziose ai cybercriminali che potranno così realizzare il loro piano truffa. A mettere ancora maggiore urgenza nel risolvere la situazione un ulteriore messaggio questa volta scritto in rosso:

Nota: se questo problema non viene risolto entro 24 ore, saremo costretti a bloccare definitivamente la tua carta di credito poiché potrebbe essere utilizzata in modo fraudolento.

Cadere in questa e in altre trappole phishing permette ai criminali di impossessarsi dei dati personali e di quelli della carta di credito o di debito Nexi. In questo modo potranno effettuare pagamenti al posto della vittima che si troverà derubata del suo denaro. È quindi di fondamentale importanza non lasciarsi prendere dal panico in situazioni simili, evitando di cliccare su qualsiasi link contenuto in una email anche se sembra essere stata inviata dalla vostra banca.