Nexi Mobile POS: prezzo BOMBA su Amazon (-69%)

Se sei un professionista, un piccolo negoziante o un libero professionista, c’è una soluzione incredibile che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gestisci i pagamenti: il Nexi Mobile POS. E il momento perfetto per ottenerlo, perché è disponibile su Amazon con uno sconto assurdo del 69%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 9,00 euro.

Nexi Mobile POS: con questo prezzo le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Immagina di poter accettare pagamenti senza dover pagare commissioni sulle transazioni di importi minori o uguali a 10 euro. Con Nexi Mobile POS, è possibile. Questo significa che ogni volta che un cliente ti paga per un servizio o un prodotto di piccolo valore, non dovrai preoccuparti delle commissioni.

Anche se il tuo business prevede transazioni di importo più elevato, Nexi Mobile POS ha una soluzione. Le commissioni sono fisse al 1,89% per le transazioni superiori a 10 euro, il che lo rende estremamente competitivo rispetto ad altre soluzioni di pagamento.

Una delle caratteristiche più vantaggiose del Nexi Mobile POS è che non ci sono costi fissi ricorrenti. Non devi preoccuparti di canoni mensili o annuali, il che ti permette di risparmiare notevolmente. Inoltre, puoi beneficiare del credito d’imposta del 30% sul costo delle commissioni sostenute per le transazioni, come previsto dal decreto fiscale.

Nexi Mobile POS si impegna a fornire un accredito veloce delle tue transazioni. Entro un giorno lavorativo successivo alla transazione, il denaro verrà accreditato direttamente sul tuo conto corrente esistente, senza alcun vincolo di apertura di un nuovo conto.

L’attivazione del Nexi Mobile POS è un gioco da ragazzi. Puoi effettuarla comodamente online alla ricezione del prodotto, che verrà attivato entro 5 giorni. Non è necessaria una SIM, basta collegarlo al tuo telefono. Inoltre, Nexi offre un’app dedicata che ti consente di collegare il POS a smartphone e tablet, rendendo estremamente semplice l’accettazione dei pagamenti e l’invio delle ricevute ai tuoi clienti via email o SMS.

Nexi Mobile POS mette a tua disposizione un team di esperti italiano pronto ad assisterti 24/7, anche durante il weekend. Quindi, in caso di problemi o domande, hai sempre qualcuno a cui rivolgerti per ottenere assistenza immediata.

Il Nexi Mobile POS è leggero e portatile, il che lo rende ideale per piccoli negozianti, professionisti in mobilità e liberi professionisti. Puoi attivarlo facilmente sia con la Partita IVA che con il Codice Fiscale, garantendo la massima flessibilità.

In conclusione, il Nexi Mobile POS è una soluzione incredibile per coloro che cercano un modo conveniente, efficiente e senza commissioni per accettare pagamenti. Non perdere l’opportunità di acquistarlo su Amazon con uno sconto FOLLE del 69%. Rendilo parte integrante del tuo business oggi stesso e semplifica la gestione dei pagamenti come mai prima d’ora, al prezzo ridicolo di soli 9,00 euro. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.