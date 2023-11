New Super Mario U Deluxe: se ami i giochi platform, questo DEVI averlo

Da pochissimi giorni è disponibile Super Mario Wonder e siamo certi che lo starete giocando proprio adesso; tuttavia, se non lo avete ancora provato, vi consigliamo anche l’altra iconica perla del mondo videoludico. Ci riferiamo, ovviamente, a “New Super Mario U Deluxe” che è ora disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile di 60,66€. Non lasciatevelo sfuggire, è un prodotto semplicemente sensazionale.

New Super Mario U Deluxe: non puoi non averlo

“New Super Mario U Deluxe” è il seguito dell’amatissimo gioco “New Super Mario Bros. U” per il Wii U, portato ora sulla console Nintendo Switch con una serie di miglioramenti e contenuti extra

La trama del gioco inizia con il solito piano di Bowser di conquistare il Regno dei Funghi e rapire la Principessa Peach. Spetta a Mario, Luigi e ai loro amici affrontare nuove sfide e pericoli per salvare la principessa e il regno. Anche se la grafica di Wonder è qualcosa di “meraviglioso” (come dice anche il titolo) anche questo capitolo della saga è noto per la sua grafica accattivante e colorata, che rende giustizia all’atmosfera vivace e alle ambientazioni iconiche della serie. I personaggi sono ben animati, i mondi sono pieni di dettagli e gli effetti visivi aggiungono ulteriore profondità e coinvolgimento al gioco. Vi è poi un’ampia varietà di livelli da esplorare, con oltre 160 sfide uniche e coinvolgenti. Ogni mondo offre una serie di ostacoli, nemici e segreti da scoprire con un livello di difficoltà accessibile ai principianti e stimolante anche per gli utenti più esperti. Inoltre, il gioco include il DLC “New Super Luigi U,” che aggiunge 82 livelli aggiuntivi con un’atmosfera diversa e una sfida ancora maggiore.

## Modalità Cooperativa e Competitiva

Fino a quattro utenti possono unirsi alla partita contemporaneamente, cooperando per superare ostacoli o sfidandosi per ottenere il punteggio più alto; è un gioco perfetto per le serate tra amici o per giocare in famiglia, offrendo divertimento senza fine. Potrà essere tuo con soli 60,66€; non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.