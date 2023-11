New Super Mario Bros U Deluxe per Switch a meno di 60€: corri a prenderlo

Lo sappiamo: da pochissimi giorni è in commercio il nuovissimo Super Mario Wonder ma se volete recuperare un’avventura platform di rilievo, che vede come protagonista il noto idraulico baffuto della grande N, oggi vi consigliamo di prendere in considerazione l’acquisto di New Super Mario Bros U Deluxe. Questo è un titolo che non può mancare nella vostra collezione e potrete farlo vostro a soli 58,77€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non pensateci troppo e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

New Super Mario Bros U Deluxe: il videogame da avere

New Super Mario Bros U Deluxe è un gioco che attinge alle radici della serie, offrendo un’esperienza di gioco in 2D che richiama i titoli classici della mascotte della grande N. Nello specifico, il capitolo di cui vi parliamo è un adattamento del titolo originale uscito su Wii U, ma con l’aggiunta di nuovi personaggi giocabili e contenuti extra che rendono l’esperienza ancora più ricca.

Partiamo dalla base: il gioco vi porterà a esplorare il Regno dei Funghi attraverso una serie di mondi pieni di sfide, nemici e segreti da scoprire. Ogni livello ha il suo tema unico, dall’incubo ghiacciato del mondo ghiacciato al deserto caldo e secco di quello desertico, Ci sono nuovi personaggi giocabili; oltre a Mario, Luigi e Toad, ora puoi unirti all’azione con Toadette e Ruboniglio.

Vi è poi una modalità multiplayer cooperativa: qui potrai giocare con amici o familiari fino a quattro player nello stesso schermo, collaborando per superare le sfide o competendo per il punteggio più alto. New Super Mario Bros U Deluxe offre un’esperienza visiva accattivante con grafica ad alta definizione; i dettagli dei personaggi e dei livelli sono nitidi e colorati. Su Amazon costa solo 58,77€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.