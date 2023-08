New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch a soli 46€ su Amazon

“New Super Mario Bros. U Deluxe” è un omaggio affettuoso ai giochi platform che hanno reso famoso Mario nel mondo dei videogiochi. Il gioco rappresenta una versione migliorata del titolo originale “New Super Mario Bros. U” per Wii U, arricchita con tutti i contenuti aggiuntivi e il pacchetto di espansione “New Super Luigi U”. Grazie agli sconti di Amazon poi, questo capolavoro lo pagherai solo 46,00€, spese di spedizione incluse. Cosa aspetti? Non può mancare nella tua collezione.

New Super Mario Bros U Deluxe su Amazon: semplicemente best buy

Il gioco presenta una serie di livelli coinvolgenti che offrono ai giocatori l’opportunità di esplorare mondi vari e affrontare una miriade di sfide uniche. Dal classico Mario ai livelli più intricati di piattaforme e puzzle, “New Super Mario Bros. U Deluxe” offre un equilibrio eccellente tra accessibilità per i nuovi giocatori e sfida per i veterani della serie. Inoltre, il gioco include la modalità “New Super Luigi U“, che offre livelli accelerati e impegnativi con il personaggio Luigi come protagonista.

Uno degli aspetti più divertenti di questo capitolo è la possibilità di giocare con gli amici. Fino a quattro utenti potranno unirsi alle avventure di Mario, Luigi e i loro compagni per attraversare i livelli insieme. Con l’arrivo su Nintendo Switch, il videogame ha ricevuto un aggiornamento grafico che porta i colori e i dettagli del mondo di Mario a nuova vita.

In conclusione, “New Super Mario Bros. U Deluxe” è un omaggio affettuoso alla tradizione dei giochi di Mario, con l’aggiunta di nuove funzionalità e contenuti. Che tu sia un appassionato di lunga data o un nuovo giocatore, questo capolavoro ti offre l’opportunità di immergerti in un mondo di avventure coinvolgenti e salti entusiasmanti. Lo pagherai solo 46,00€ su Amazon, grazie allo sconto dell’8% sul prezzo di listino; non lasciartelo sfuggire.

