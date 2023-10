New Super Mario Bros U Deluxe: oggi costa POCHISSIMO su Amazon

New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch è un capitolo affascinante che noi vi consigliamo di acquistare; è vero, a breve arriverà Super Mario Wonder, ma questo è un prodotto che non potete non giocare. Grazie ad Amazon poi, costa pochissimo oggi: solo 46,00€ e non pagherete nemmeno le spese di spedizione poiché saranno incluse nel costo dell’articolo.

New Super Mario Bros U Deluxe: imperdibile è dir poco

“New Super Mario Bros U Deluxe” è un ritorno alle radici della serie e vi porterà in un viaggio attraverso il Regno dei Funghi per salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser. La storia può sembrare familiare, ma l’esperienza di gioco è piena di sorprese.

Una delle prime cose che colpiscono qui è la grafica vivace e colorata. Il videogame sfrutta appieno le capacità della Nintendo Switch per offrire mondi dettagliati e variopinti. I livelli sono pieni di dettagli e segreti da scoprire e si può giocare con una varietà di personaggi. Oltre a Mario e Luigi, è possibile impersonare personaggi come Toadette e Nabbit, ciascuno con abilità speciali uniche. Non di meno, è fantastico anche nella modalità cooperativa. Fino a quattro giocatori possono unirsi per completare i livelli insieme. Le monete, le stelle e i punti bonus sono nascosti in posti inaspettati e ciò vi esorterà ad esplorare ogni angolo del livello.

Insomma, anche se gli occhi sono puntati sul nuovo Super Mario Wonder non dimenticatevi di provare questa perla: “New Super Mario Bros U Deluxe” è un gioiello all’interno della serie di Mario, offre un’esperienza di gioco divertente, varia e adatta a tutti i membri della famiglia. Con un prezzo irrisorio di soli 46,00€, questo è il titolo da comprare oggi per divertirsi con i propri amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.