New Super Mario Bros U Deluxe: compralo ADESSO, costa meno di 47€ su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota. Se sei un appassionato di giochi platform o semplicemente desideri un’avventura coinvolgente e divertente, New Super Mario Bros U Deluxe è il prodotto che farà al caso tuo. Questo classico moderno porta il divertimento e la magia di Mario direttamente nel tuo salotto con una nuova veste e miglioramenti che renderanno ogni partita un’esperienza unica. E ora, grazie a questa incredibile offerta su Amazon, potrai acquistarlo a soli 46,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Pensa che avrai anche accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con il servizio di Prime.

New Super Mario Bros U Deluxe: ecco perché comprarlo

New Super Mario Bros U Deluxe è una versione aggiornata del celebre gioco platform, che include sia New Super Mario Bros. U che New Super Luigi U, offrendo due giochi al prezzo di uno. Questo significa che avrai accesso a una quantità incredibile di contenuti, con più di 160 livelli tra cui scegliere, con tante ore di divertimento assicurato.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo capitolo della saga è la modalità multiplayer fino a quattro utenti. Che tu stia giocando con amici, familiari o da solo, l’esperienza sarà sempre divertente e coinvolgente. A proposito, i livelli sono progettati con maestria: dagli ambienti ghiacciati alle calde caverne vulcaniche, ogni mondo sarà una nuova avventura con segreti nascosti e power-up da scoprire. La grafica è vibrante e dettagliata e sfrutta al massimo le capacità della Nintendo Switch.

Questo titolo è ideale per i giocatori di tutte le età. può essere goduto da tutta la famiglia, così sei sicuro che starai facendo un acquisto perfetto per le serate in compagnia. Acquistare New Super Mario Bros U Deluxe a soli 46,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un’opportunità che non puoi assolutamente perdere.