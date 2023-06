New Super Mario Bros U Deluxe a meno di 50€: il gioco più iconico che ci sia

Sei un appassionato di Super Mario e dei giochi platform, non puoi perderti New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch. Acquistandolo su Amazon lo pagherai a soli 49,98€; avrai l’opportunità di vivere un’avventura coinvolgente insieme al famoso idraulico a un prezzo conveniente. Rivivi questo grande classico in attesa dell’arrivo sul mercato di Super Mario Bros Wonder.

New Super Mario Bros U Deluxe: il gioco più iconico

New Super Mario Bros U Deluxe ti porta indietro nel tempo, offrendoti l’esperienza di gioco classica dei giochi platform di Mario. Affronta una serie di livelli emozionanti, salta sui nemici, raccogli power-up e cerca le monete nascoste. La formula di gioco provata e testata di Mario ti garantirà un divertimento senza fine. Include il gioco base New Super Mario Bros U e la suo espansione New Super Luigi U, offrendoti un’enorme quantità di livelli da affrontare. Con oltre 160 livelli pieni di sfide e segreti da scoprire, avrai molto da fare e da esplorare.

Una delle caratteristiche più divertenti è la modalità multiplayer. Puoi giocare con fino a quattro giocatori, collaborando o competendo nella stessa avventura. Chiamate gli amici o la famiglia e divertitevi insieme a una sfida cooperativa o a un’avvincente competizione. Grazie alla potenza della console Nintendo Switch, il gioco dispone di una grafica vivace e colorata. I livelli sono resi in modo accattivante e i personaggi sono ricchi di dettagli. Sarai immerso in un mondo pieno di colori e allegria mentre salti da una piattaforma all’altra. Non di meno, potrai cercare di raggiungere i migliori punteggi, scoprire segreti nascosti e cercare di completare il tutto nel minor tempo possibile. La sfida e il divertimento non finiranno mai.

New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch è un gioco che non può mancare nella collezione di tutti gli amanti di Mario. Con un’esperienza di gioco classica, contenuti estesi, modalità multiplayer, grafica vivace e riproducibilità straordinaria, questo gioco offre tutto ciò che desideri da un’avventura di Mario. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e acquistalo a soli 49,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.