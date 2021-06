La tanto attesa Switch Pro si chiamerebbe in realtà New Nintendo Switch, lo ha rivelato per sbaglio GameStop in America. Il banner incriminato pubblicizza una promozione che garantisce 50 dollari extra a chi sceglie di permutare un proprio prodotto per l'acquisto di una Xbox Series X, una Switch Lite o appunto una New Nintendo Switch. Questa sera alle 18:00 si terrà la conferenza Nintendo in occasione dell'E3 2021, tutti i rumor ci portano a pensare che la nuova console potrebbe essere annunciata proprio durante questo evento.

La nomenclatura in questione è effettivamente più verosimile rispetto alla dicitura “Pro”, in quanto la casa giapponese ha già utilizzato in passato la parola “New” per descrivere le nuove versioni di Nintendo 3DS e 2DS. Intanto dei recenti rumor sostengono che la nuova Switch monterà un chip NVIDIA Tegra Orin personalizzato, che consentirà a Nintendo di garantire un consistente incremento di performance rispetto alla console attualmente in commercio.

Sebbene non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo, si parla da mesi di un display OLED di dimensioni maggiori per New Nintendo Switch e di una maggior risoluzione, con upscaling in 4K tramite la dock connessa alla TV. I videogiocatori affezionati al brand giapponese chiedono a gran voce un hardware più potente per godere di una miglior esperienza di gioco su Switch, in particolare con i titoli multi-piattaforma con i quali la console mostra il fianco e non riesce ad offire prestazioni adeguate.

Ricordiamo che oggi, 15 giugno 2021 alle ore 18:00, si terrà un nuovo Nintendo Direct all'E3 2021, in occasione del quale potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale della tanto attesa New Nintendo Switch.

Videogames