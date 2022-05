Netflix: ultima chiamata per diversi titoli in cancellazione

Netflix ha fatto sapere ai suoi abbonati che presto diversi titoli, ora presenti sulla piattaforma, saranno cancellati. Perciò mancano ancora pochi giorni prima che alcuni film e serie TV vengano eliminati definitivamente dal colosso dello streaming on demand.

Non è certo la prima volta che Netflix applica questa politica necessaria per fare spazio nei suoi server e fornire contenuti sempre freschi al suo pubblico. Purtroppo la società statunitense sta anche pagando un notevole calo di abbonati, si parla di più di 10 milioni.

Nondimeno, anche per questo mese di maggio Netflix ha in serbo tante novità. Ora però non dobbiamo concentrarci su queste, che già vi avevamo annunciato ad aprile, ma è necessario vedere quali titoli lasceranno a breve la piattaforma.

In questo modo, se ci sono alcuni contenuti che possono interessarvi, saprete quanto tempo avrete prima che questi dicano addio agli iscritti al servizio del colosso dello streaming on demand. Scopriamo insieme tutti i titoli che ci lasceranno da qui a fine maggio.

Netflix: i titoli che lasceranno la piattaforma entro maggio

Entro maggio 2022 Netflix ha previsto che almeno 3 titoli abbandonino la piattaforma. Se non li avete ancora visti o volete goderveli per l’ultima volta, ecco quali sono e le relative trame tratte dal sito ufficiale della società di streaming on demand: