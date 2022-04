Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo fino al 25 aprile

Netflix continua a incrementare il suo catalogo con sempre nuovi contenuti. Come di consueto, anche in questo mese, prima della sua fine, ha in serbo diverse novità pronte da inserire proprio in questi giorni. Ecco perché è importantissimo rimanere aggiornati su cosa attende tutti gli abbonati a questo servizio.

Infatti, fino al 25 aprile 2022 Netflix aggiungerà nuovi film e serie TV davvero interessanti. Ce n'è per tutti i gusti, in questo modo nessuno si sentirà escluso dalle proposte disponibili sulla sua piattaforma. Si tratta di titoli appena arrivati, classici tra i più amati e altri contenuti che per la prima volta approderanno a catalogo.

Insomma, il colosso dello streaming on demand non scherza e vuole sempre soddisfare le esigenze dei suoi abbonati. Quindi, non ci resta che vedere quali sono le serie TV e i film che verranno aggiunti da oggi e fino al 25 aprile 2022. Ci attende una fine mese davvero emozionante.

Netflix: tutte le novità in arrivo dal 15 al 25 aprile

Dal 15 al 25 aprile 2022 Netflix ha già programmato gli arrivi che faranno il loro debutto sulla piattaforma. In ogni data ci sarà davvero da vedere e godere dei migliori contenuti selezionati dal colosso americano dello streaming on demand. Vediamo perciò tutti i film e le serie TV che saranno disponibili nei prossimi giorni: