Netflix: ecco tutti i contenuti cancellati e rinnovati nel 2022

Netflix, come ogni anno, decide quali sono i contenuti che saranno cancellati o, al contrario, rinnovati. Se state pensando che, vista la strage del 2021, il 2022 facesse eccezione vi sbagliate di grosso. Il colosso dello streaming on demand ha già le idee ben chiare in merito, almeno per questi primi mesi. Infatti, non è detto che qualche altro titolo possa finire tra quelli cancellati, come ad esempio Cowboy Bebop che non raggiunse il successo sperato o Julie and The Phantoms. Cosa succederà a Emily in Paris o a Ozark? Scopriamo tutte le novità belle e anche tristi.

Netflix: ecco quali contenuti termineranno nel 2022

Siete pronti a tirar fuori i fazzoletti e cominciare a piangere? Ora vi elencheremo quali saranno i contenuti che termineranno la loro avventura sul catalogo Netflix durante il 2022. Purtroppo per i fan di questa serie TV, tra i titoli compare anche Ozark che ha appassionato moltissimi abbonati al servizio. Ecco l'elenco completo, ad oggi conosciuto, dei titoli che finiranno il loro corso e quindi i loro episodi quest'anno:

Dead to Me (che termina nel 2022)

Grace e Frankie (che termina nel 2022)

Ozark (che termina nel 2022 )

Riunione di famiglia (che termina nel 2022)

Tutti i programmi cancellati

Non preoccupatevi, in questo elenco non troverete Emily in Paris, Netflix ha infatti deciso di rinnovarla per ulteriori stagioni. Tuttavia, già a soli due mesi dall'inizio del 2022, abbiamo alcuni titoli che non vedranno più la luce del sole, o meglio degli schermi. Ecco di quali stiamo parlando:

Cooking with Paris

Gentefied

Ovviamente non abbiamo raggiunto certo il numero delle serie TV cancellate da Netflix lo scorso anno.

Netflix: i contenuti rinnovati

Esultate fan, esultate. Oggi sappiamo quali saranno i due titoli che verranno rinnovati. Si tratta di due serie TV molto amate. Una però non è ancora stata confermata definitivamente, sembra che Netflix si stia prendendo ulteriore tempo per decidere. Eccole: