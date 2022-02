Netflix: rivelati i contenuti che lasceranno la piattaforma in questi giorni

Tantissimi film e serie TV arrivano, ma molti altri se ne vanno. Su Netflix funziona così, o produci risultati o viene cancellato senza se e senza ma. E prima che finisca il mese di febbraio 2022, ci sono diversi titoli che nei prossimi giorni lasceranno la piattaforma.

Il colosso dello streaming on demand ha infatti rivelato quali saranno i titoli che dal 28 febbraio 2022 non saranno più disponibili agli abbonati. Sono davvero tanti e si vanno a sommare con quelli che già nei giorni scorsi hanno perso il loro posto nel catalogo di Netflix. Scopriamo insieme l'elenco completo di tutti i contenuti che da oggi fino al 28 febbraio lasceranno la piattaforma.

Netflix: film e serie TV che lasceranno la piattaforma

Un nutrito numero di film e serie TV in questi giorni lasceranno la piattaforma. Netflix ha annunciato quelli che da oggi fino al 28 febbraio non vedranno più la luce. Molti utenti saranno dispiaciuti perché tra questi ci sono pellicole davvero apprezzate e di successo, ma con il colosso dello streaming è così: c'è chi viene e c'è chi va.

Vediamo quindi per data quali sono i contenuti che abbandoneranno la piattaforma per lasciare il posto alle novità in arrivo a marzo 2022 su Netflix.

Il calendario degli addii

Iniziamo con i contenuti che lasceranno Netflix proprio oggi, 26 febbraio 2022:

Force 2 – Film

Sballati d’amore – Film

Continuiamo con i titoli che non saranno più disponibili da domani, 27 febbraio 2022:

La Llorona – Le lacrime del male – Film

Le Iene – Film

Pazze di me – Film

Shazam! – Film

Concludiamo con i film e le serie TV che abbandoneranno Netflix il 28 febbraio 2022: