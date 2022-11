Netflix: attenzione al nuovo messaggio SMS che spaventa gli utenti

Proprio in questi giorni si sta diffondendo un messaggio SMS che sta spaventando molti abbonati Netflix. Il suo contenuto avvisa l’utente in merito al fatto che il suo “abbonamento è stato limitato“. Senza spiegarne il motivo, propone anche la soluzione.

In sostanza, il destinatario dovrebbe “aggiornare il suo metodo di pagamento” cliccando sul link riportato nel testo. Da come è strutturato si capisce bene che si tratta di un attacco smishing al quale è indispensabile stare lontani. Nondimeno, diversi sono già caduti vittima di questa frode.

Netflix diventa l’esca di un attacco smishing

Fondamentalmente, occorre precisarlo, ma risulta comunque chiaro, Netflix non è l’autore di questo messaggio. Gli ideatori e distributori sono dei cybercriminali esperti che lo stanno utilizzando come esca per finalizzare il loro attacco smishing. Qual è il loro obiettivo?

La finalità ultima è rubare i tuoi dati personali insieme ai dettagli bancari o al numero della tua carta di pagamento. Questo perché, se il destinatario del messaggio SMS clicca sul link, aggiornando il form che compare, molto simile alla pagina ufficiale di Netflix, fornisce i suoi dati agli attori malevoli.

Forse ti starai chiedendo come fanno ad avere i tuoi dati per contattarti. In questo caso, essendo un SMS, si tratta del tuo numero di telefono cellulare. La risposta è molto semplice, probabilmente hanno trafugato queste informazioni da un tuo profilo social o da altri attacchi phishing nei quali hai fornito tu stesso i tuoi dati.

