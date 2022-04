Netflix ha aggiunto la categoria Short-Ass Movies

Netflix ha deciso di aggiungere una nuova categoria al suo già ricco catalogo di contenuti. Una decisione che è stata apprezzata, soprattutto da chi non ama particolarmente le pellicole interminabili dalla durata di più di un'ora.

In pratica, il colosso dello streaming on demand ha da poco inserito la categoria Short-Ass Movies. La sorpresa arriva dalla traduzione di questa frase che letteralmente significa “Film per culi corti“. Molto probabilmente l'affermazione si rifà alla difficoltà di qualcuno nel restare seduto per troppo tempo a vedere un film.

Annunciata dall'account Twitter Netflix Is a Joke come una “buona idea” e accompagnata da un simpatico video, questa categoria farà felici tutti coloro che non ne potevano proprio più delle recenti pellicole sempre più lunghe e interminabili.

Netflix fa felici tutti: arrivano i Film corti

Nonostante Netflix avesse già una categoria di film dalla durata di 90 minuti, ha deciso di inserire anche un palinsesto di pellicole decisamente più corte, anche dalla durata di 30 minuti. Il colosso dello streaming on demand ha dedicato proprio una pagina intitolata Short-Ass Movies.

Saranno felici tutti coloro che vogliono godersi un film dall'inizio alla fine, senza però dover rimanere seduti per ore davanti allo schermo vedendo la stessa trama. Questa idea permetterà agli “impazienti” di vedere più contenuti nello stesso lasso di tempo in cui si vedrebbe un blockbuster tradizionale.

La pagina di accesso è facile da raggiungere ed è disponibile a qualsiasi abbonato sia sul sito ufficiale che sull'applicazione Netflix per dispositivi mobili e smart TV. Suddivisi in categorie, questi film possono soddisfare le esigenze di qualsiasi iscritto al servizio.

Dopo il recente aumento, Netflix ha pensato bene di addolcire la pillola ai suoi abbonati introducendo questa novità che sembra arricchire ancora di più il suo catalogo rendendolo facilmente consultabile.