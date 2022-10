Netflix: guida a tutti i nuovi abbonamenti e un'alternativa

Netflix a breve introdurrà il suo nuovo piano “Base con Pubblicità“. Questo arricchirà le possibilità di abbonamento ora disponibili con il colosso statunitense dello streaming on demand. Una buona occasione per chi vuole risparmiare sul costo mensile e mantenere quasi inalterata l’offerta del suo catalogo.

Abbiamo detto inalterata perché il Piano con Pubblicità avrà alcune limitazioni. Per la precisione 3. Primo, la fruizione dei contenuti in streaming verrà regolarmente interrotta dal flusso di pubblicità. Secondo, i contenuti disponibili saranno circa l’85% di quelli proposti con gli altri piani di abbonamento. Terzo, non sarà possibile effettuare il download dei titoli.

Per approfondimenti, ti rimandiamo all’articolo “Netflix con pubblicità: ottimo affare oppure no?”, nel quale abbiamo esaminato tutti i pro e i contro di questa nuova opzione. Vediamo quindi i nuovi abbonamenti. Ma prima, se non sei ancora convinto di questa possibilità economica, puoi sempre optare per un’ottima alternativa a buon prezzo.

Stiamo parlando di Disney+, la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Attivando il Piano di Abbonamento Annuale risparmierai 2 mesi gratis rispetto a quello mensile. Infatti, a soli 89,90 euro l’anno, invece di 8,99 euro al mese, avrai accesso a tantissimi contenuti esclusivi come Marvel su Disney+.

Netflix: tutti gli abbonamenti disponibili dal 3 novembre 2022

Dal 3 novembre 2022 i Piani di abbonamento Netflix si arricchiranno di un’ulteriore possibilità con pubblicità. Vediamo quindi insieme quali sono tutte le opzioni, se è tua intenzione valutare la possibilità di provare questa piattaforma ricca di film, serie TV e docuserie:

Base con Pubblicità a 5,49 euro al mese: potrai guardare i contenuti su 1 dispositivo alla volta, alcuni film e serie TV non sono disponibili, fruizione con pubblicità e potrai guardare i contenuti in HD; Base a 7,99 euro al mese: potrai guardare i contenuti su 1 dispositivo alla volta, film e serie TV sono senza limiti, potrai guardare i contenuti in HD, fruizione senza pubblicità e il download è disponibile su un solo dispositivo; Standard a 12,99 euro al mese: potrai guardare i contenuti su 2 dispositivi alla volta, film e serie TV sono senza limiti, potrai guardare i contenuti anche in Full HD, fruizione senza pubblicità e il download è disponibile su 2 dispositivi; Premium a 17,99 euro al mese: potrai guardare i contenuti su 4 dispositivi alla volta, film e serie TV sono senza limiti, potrai guardare i contenuti anche in Ultra HD, fruizione senza pubblicità e il download è disponibile su 4 dispositivi.

Se nessuno di questi ti convince puoi sempre optare per Disney . I suoi contenuti esclusivi ti assicurano divertimento ed emozioni per tutta la famiglia. In più, se hai figli piccoli, grazie al Parental Control, potrai disabilitare per loro i contenuti destinati a un pubblico adulto.

