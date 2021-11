Netflix: gli italiani odiano guardare serie tv in lingua originale

Si ragazzi, lo sappiamo, fa figo atteggiarsi a fruitori di serie tv Netflix in lingua originale: “Voglio godermi al meglio l'interpretazione degli attori; devo cogliere ogni singola sfumatura del timbro vocale; l'intensità di una performance non può essere percepita con il doppiaggio”. Ok, tutto molto bello ma, nel concreto e soprattutto nel nostro Paese, in quanti tengono fede alle suddette affermazioni?

Serie tv Netflix: doppiaggio o non doppiaggio? Questo è il problema

Un recente articoli dei colleghi di Hallofseries.com ha messo in luce una singolare tendenza relativa alle abitudini degli utenti Netflix nel mondo. Vi sorprenderà (o forse no?) sapere che noi italiani siamo a tutti gli effetti i maggiori sostenitori delle serie tv doppiate: una preferenza che sfonda il muro dell'84%, a scapito di una risicata percentuale del 16% di utenti che, invece, non disdegnano prodotti in lingua originale.

Medaglia d'argento invece per la Germania (80%), terzo posto per la Spagna (79%). Primeggia nel senso opposto il Giappone, dove solamente il 28% degli spettatori ha dimostrato di preferire serie tv Netflix doppiate rispetto a quelle in lingua originale.